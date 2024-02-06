На Урале тушат тлеющий под снегом торфяник (ФОТО)

Сегодня специалисты Уральской авиабазы приступили к тушению тлеющих торфяников в Верхнепышминском районе со стороны поселка Ольховка, чтобы весной здесь не повторились лесные пожары.

Как сообщили в ДИПе, тушение по уникальной зимней технологии, разработанной на Урале, запланировано на площади около трех гектаров. Для ликвидации очагов будет задействовано шесть единиц техники, а также шесть лесных пожарных.

Напомним, в январе специалисты Уральской авиабазы обнаружили с воздуха 47 подземных очагов возгорания, которые необходимо ликвидировать до весны, чтобы они не стали причиной новых лесных пожаров. Специалисты отмечали, что с высоты самолета хорошо видно, где торфяные пожары выходят на поверхность из-под земли. Такие очаги образовались на тех осушенных болотах, где весной и летом прошли низовые пожары.

Первый такой торфяник потушили 24 января.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

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