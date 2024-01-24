Под Березовским тушат тлеющий торфяник

Сотрудники Уральской авиабазы охраны лесов пытаются потушить тлеющий торфяник в Березовском городском округе. Как сообщил мэр Евгений Писцов, специалисты с помощью беспилотников обнаружили 12 дымящихся очагов в торфяных залежах недалеко от поселка Солнечный.

Пожарные приняли решение перемешать торф со снегом, чтобы заглушить дым и не дать очагам разрастаться. Сейчас на месте работает трактор. «Хочется надеяться, что обилие снега нынешней зимой поднимет уровень воды в водоемах, болотах и торфяниках, и это позволит нам оперативно справиться с испытанием, ставшим ежегодным», – написал Писцов в соцсетях.

В начале января при мониторинге лесов с воздуха сотрудники Уральской авиабазы обнаружили 47 подземных пожаров. Их необходимо ликвидировать до схода снега, иначе тлеющие очаги могут стать причиной первых лесных пожаров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube