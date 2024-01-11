В Екатеринбурге из-за кишечной инфекции закрыли арт-кафе

В Екатеринбурге по решению суда приостановлена деятельность арт-кафе FEST 12 на Уралмаше. В конце декабря несколько посетителей заведения слегли с острой кишечной инфекцией.

Накануне Орджоникидзевский суд Екатеринбурга поддержал исковые требования Роспотребнадзора и приостановил деятельность арт-кафе FEST 12 на улице Фестивальной на 45 суток, начиная с 26 декабря (когда запрет на работу наложил Роспотребнадзор). В конце декабря несколько посетителей заведения подхватили там острую кишечную инфекциею, и лабораторные исследования выявили норовирус. Оказалось, что носителями были сотрудники кафе.

«При проведении расследования в кафе были выявлены многочисленные нарушения, которые могли послужить причиной возникновения заболеваний. Планировка помещений не обеспечивала разграничение потоков сырья и чистой посуды, внутренняя отделка помещения не позволяла проводить качественную уборку и дезинфекцию. Кроме того, существенные недостатки были выявлены в уборке помещений, содержании инвентаря, прохождении сотрудниками гигиенического обучения и обязательного ежедневного осмотра», – уточнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В адрес индивидуального предпринимателя выдано предписание о проведении дополнительных мероприятий.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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