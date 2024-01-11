Стали известны подробности о закрытии кафе FEST 12: на корпоративе там отравились почти 200 человек

В кафе FEST 12, которое решением суда закрыли на 45 дней из-за норовируса, отравились почти 200 человек, среди них половина – дети. Оказывается, новогодний корпоратив там отмечал хореографический ансамбль «Клевер». Спустя сутки после праздника почти у всех появились симптомы кишечной инфекции.

«24 декабря в арт-кафе у нас был корпоратив. Всего на нем было 205 человек, из которых примерно половина – дети от 3 до 17 лет, остальные – их родители. Приметно спустя полтора дня после корпоратива почти у всех появились высокая температура, рвота и другие симптомы отравления. Не заразились примерно 15-20 человек, но при этом были те, кто забирал еду домой, и у них заболели родственники. Так что не могу точно сказать, сколько человек пострадали, – рассказала «Новому Дню» руководитель ансамбля «Клевер» Валерия Сотникова. – Я знаю, что не все обращались за медицинской помощью, кто-то лечился дома. Но некоторым вызывали скорую помощь либо врача на дом».

Валерия сама обратилась в Роспотребнадзор с жалобой на заведение, но о том, что кафе закрыли, узнала только из СМИ. «Мне не давали никакой информации, пока шло расследование», – отметила руководитель ансамбля.

При этом в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что за медицинской помощью после корпоратива в арт-кафе обратились только 9 человек: восемь детей и один взрослый.

Как ранее писал «Новый День», деятельность арт-кафе FEST 12 на Уралмаше приостановлена по решению Орджоникидзевского суда на 45 суток (начиная с 26 декабря). У пострадавших, которые обращались в больницы, лабораторные исследования выявили норовирус. Оказалось, что носителями были сотрудники кафе. Кроме того, в самом заведении были обнаружены многочисленные нарушения, которые могли послужить причиной возникновения заболеваний.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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