Пострадавшим от норовируса в арт-кафе FEST 12 помогут отсудить деньги за нанесенный ущерб

Роспотребнадзор предлагает клиентам кафе FEST 12, которые на новогоднем корпоративе подхватили норовирус, подать иск в суд для компенсации материального ущерба и морального вреда. Специалисты ведомства готовы оказать помощь.

«Северный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области предлагает потребителям, заболевшим норовирусной инфекцией после посещения арт-кафе «Fest12», подать заявление о подготовке иска о компенсации материального ущерба и морального вреда. Для этого нужно предоставить документы», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Список документов и адреса, куда их можно предоставить, а также форму заявления можно найти на сайте Роспотребнадзора.

Как ранее писал «Новый День», в конце декабря в кафе FEST 12 проходил корпоратив хореографического ансамбля «Клевер», на котором было 205 человек (половина – дети). Спустя сутки после праздника почти у всех появилась высокая температура, рвота и другие симптомы отравления. Правда, официально за медицинской помощью обратились только 9 человек: восемь детей и один взрослый.

В январе деятельность арт-кафе FEST 12 на Уралмаше была приостановлена по решению Орджоникидзевского суда на 45 суток. У пострадавших, которые обращались в больницы, лабораторные исследования выявили норовирус. Оказалось, что носителями были сотрудники кафе. Кроме того, в самом заведении были обнаружены многочисленные нарушения, которые могли послужить причиной возникновения заболеваний.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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