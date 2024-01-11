В детские поликлиники Урала поступила вакцина от кори

В Свердловской области возобновилась активная вакцинация детей против кори, паротита и краснухи. Регион получил 11 950 доз вакцины «Вактривир», она уже передана во все детские поликлиники области, сообщили в ДИПе.

«Мы возобновили плановую прививочную кампанию, и медицинские организации уже использовали около 10% вакцины против кори в рамках национального календаря прививок», – отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике областного минздрава Александр Харитонов.

Как уже сообщал «Новый День», в 2023 году в Свердловской области переболели корью более 200 человек, что в два раза больше, чем в доковидные годы. Часто корь выявляют в религиозных семьях, где детей принципиально не прививают. Информацию о таких передают в органы опеки. Врачи также признавали, что в прошлом году в Свердловской области были перебои с поставками вакцины от кори, которая положена детям в рамках нацкалендаря. Напомним, комплексная прививка против кори, краснухи и паротита делается дважды: в возрасте от года до года и трёх месяцев, а после этого – в шесть лет. Иммунитет после вакцинации сохраняется около 15 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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