Мэрия выставила на аукцион участок на Вторчермете с «домом-призраком»

Администрация Екатеринбурга объявила о проведении аукциона на право комплексного освоения территории в микрорайоне Вторчермет.

Как говорится в постановлении главы города Алексея Орлова, речь идет об участке площадью 37 491 кв. м, расположенном в квартале улиц Патриса Лумумбы – Мусоргского – переулка Газорезчиков.

Начальная цена установлена на уровне 917 937 рублей, шаг аукциона – 250 тысяч рублей. Освоить территорию застройщик должен будет в течение 13 лет. Кроме современного жилья здесь должен появиться детский сад на 225 мест.

Сейчас на участке находятся 15 старых жилых домов и замороженный недострой по адресу: ул. Мусоргского, 6. В 1980-е здесь построили дом для завода Вторчермет, но ошибка при проектировании привела к тому, что здание вскоре стало разрушаться. В 2012 году дом снесли, а мэрия решила построить на этом месте общежитие для муниципальных служащих. Но этим планам не суждено было сбыться: в 2014-м стройку заморозили.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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