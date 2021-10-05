Мэрия Екатеринбурга снова продает недострой-призрак

Администрация Екатеринбурга в числе прочих объектов недвижимости снова выставляет на продажу недостроенную гостиницу для муниципальных служащих на улице Мусоргского, 6.

Об этом сообщил на заседании ЕГД замначальника департамента управления муниципальным имуществом Владимир Захаров. Он напомнил, что площадь объекта незавершенного строительства – 17 523 кв. м, степень готовности – 5%. «В свое время город строил служебную гостиницу на 1000 человек, но средств не хватило, поэтому объект достаточно долго находится в таком замороженном состоянии. Площадь земельного участка – 6050 кв. м. Затраты бюджета на строительство гостиницы в свое время составили порядка 95 млн руб., поэтому начальная стоимость будет не ниже», – рассказал Захаров.

Как уже сообщал «Новый День», у этого объекта – долгая и печальная история. Когда-то на этом месте стоял «дом-призрак». В 1980-х годах он был построен для завода «Вторчермет», но ошибка при проектировании привела к тому, что здание вскоре стало разваливаться, потому что правая и левая части дома стояли на болоте, а средняя – на скале. В 2004-2005 гг. его расселили, после чего в полуразрушенной постройке обосновались разного рода маргинальные элементы. В 2012 году дом снесли, а мэрия решила построить на этом месте общежитие для муниципальных служащих. Но этим планам не суждено было сбыться: в 2014 стройку заморозили. В 2017 году город решил продать проблемный объект, но так этого и не сделал.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.10.21

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