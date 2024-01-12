В МЧС рассказали, когда начнутся проверки мест для крещенских купаний

Осмотр мест, где предполагается устроить купели на праздник Крещения, начнется с 16 января. Об этом рассказали «Новому Дню» в региональном управлении МЧС.

До начала праздника оборудование должно быть проверено и согласовано с сотрудниками ведомства. Организаторам купелей необходимо обеспечить безопасный подход и вход в прорубь: уложить нескользкий настил от обогреваемых раздевалок до купели, ступени с перилами для спуска и подъема из воды. Спасатели проверят и толщину льда – она должна быть не менее 25 сантиметров.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС, 17 января будет известно, сколько всего будет организовано купелей в Екатеринбурге, и в каких местах их будут делать: «Проверки начинаются с 16 числа.17 числа будет пресс-конференция на базе «Интерфакса», где сообщат, сколько будет купелей и в каких местах их будут рубить. Список купелей, которые проверят наши сотрудники, мы выставим на сайте главного управления. Данные появятся с 16 числа».

Ранее в мэрии рассказывали, что все места проведения обряда должны быть под надзором полицейских, спасателей и медков, которые смогут оказать немедленную помощь в чрезвычайных ситуациях.

Также в рамках организации купелей необходимо, чтобы сотрудники Роспотребнадзора проверили воду, в которую будут окунаться православные, на наличие возбудителей болезней и содержание вредных веществ. Получив подтверждение от сотрудников ведомств и документы о соответствии воды, льда и купели нормам, организаторам необходимо принести их в администрацию Екатеринбурга и подать заявку на проведение обряда водосвятия.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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