В МЧС рассказали, когда начнут проверять купели на безопасность

Осмотр мест, где предполагается устроить купели на Крещение Господне, начнется за день до праздника. Об этом рассказали «Новому Дню» в региональном управлении МЧС. Сейчас, до 18 января, проходит сбор заявок на создание купелей от организаторов площадок.

«Главы муниципальных образований подают заявки в государственную инспекцию по маломерным судам, и по мере поступления этих заявок наши специалисты приезжают и проводят обследование. Четкого графика нет. Проверки начнутся ближе к 18-19 января. И примерный список безопасных купелей будет не раньше 18 числа», – рассказали в пресс-службе ведомства.

По информации близкого к мэрии телеграм-канала «Екатеринбург. Главное», в Екатеринбурге планируют организовать две проруби в Октябрьском районе, одну на Шарташе и установить чан со святой водой в Академическом районе.

Как ранее писал «Новый День», организаторам купелей необходимо обеспечить безопасный подход и вход в прорубь: уложить нескользкий настил от обогреваемых раздевалок до купели, поставить ступени с перилами для спуска и подъема из воды. Спасатели проверят и толщину льда – она должна быть не менее 25 сантиметров.

Екатеринбург, Дарья Деменева

