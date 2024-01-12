Туристы активизировались: в отелях на Фукуоке и Пхукете заканчиваются номера

Уральские туристы с самого начала 2024 года очень активно бронируют путешествия как на ближайшие месяцы, так и на лето. На февраль почти не осталось свободных номеров в хороших отелях Фукуока и Пхукета, а на лето разбирают люкс-варианты в Турции.

«Туристам нужно понимать, что пора горящих туров – в прошлом. И те, кто хотел сегодня купить тур в Юго-Восточную Азию на февраль или март, уже столкнутся с проблемой. Вьетнам и Таиланд – самые популярные азиатские направления этой зимы, и там очень большая загрузка отелей. Сейчас на февраль уже крайне сложно подтвердить бронирование номеров, особенно для больших компаний или семей, которым нужно несколько номеров сразу», – рассказала директор сети турагентств «Пангея» Анастасия Ермолаева.

Отдых во Вьетнаме в этом году выгоднее, чем в Таиланде. На начало февраля можно найти туры на Фукуок (с технической посадкой в Таразе) от 200 тысяч рублей за двоих на 10 дней. Аналогичные по качеству отели в Таиланде существенно дороже.

На лето спрос тоже немаленький, отмечают агенты. 31 января завершается второй этап акции раннего бронирования, и пока еще отели Турции предлагают неплохие скидки, за счет которых отдых будет не дороже прошлогоднего.

«Хотя курс валюты вырос за год на 30%, цены отельеры выставили на уровне прошлого года, а кто-то даже и ниже. Поэтому в этом году альтернатив Турции по соотношению цена-качество снова не будет, – говорит Анастасия Ермолаева. – А еще этим летом появится рейс в Бодрум, которого не было в прошлом сезоне. Плюс Даламан и Анталья. Полетная программа по Турции будет обширной».

На майские активно раскупаются и лакшери-варианты отдыха. Например, Мальдивы.

«Это тенденция последних нескольких сезонов – бронировать Мальдивы заранее. Курорт популярен у туристов со всего мира, поэтому тянуть до последнего не стоит: подходящих вариантов размещения может уже не оказаться. Также на весну хорошо бронируют ОАЭ. Страну считают безопасной, поэтому не боятся покупать заранее», – отметила турагент Ирина Чернова.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube