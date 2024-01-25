Спрос на российские курорты по раннему бронированию вырос на 40%, на Турцию – в 2-3 раза

В этом году туроператоры отмечают огромный рост спроса по акциям раннего бронирования на лето. По российским направлениям он увеличился на 40%, по Турции – в 2-3 раза.

«Туроператоры в этом году фиксируют изменения договоренностей с отельерами Турции, произошло снижение цен на отели в среднем на 27% по сравнению с прошлым годом, за счет чего для потребителя снижается и конечная стоимость турпродукта. Кроме того, сейчас мы видим укрепление рубля по отношению к валютам. Все это в совокупности повлияло на спрос, – рассказал в пресс-центре «Интрефакс-Урал» президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. – По данным туроператоров, спрос по раннему бронированию превышает прошлогодние показатели в 2-3 раза. Не склонен делать по этим цифрам прогноз на весь сезон, но сейчас в моменте можно предположить, что итоговый турпоток в Турцию вырастет на 20-30%».

По российским направлениям акции раннего бронирования тоже востребованы. В первую очередь, туристы сейчас бронируют те отели и направления, которые точно в сезон будут раскуплены. Речь идет о дорогих качественных гостиницах и курортах с небольшим номерным фондом.

«По данным туроператоров, рост раннего бронирования по России – в пределах 20-40%. В большей степени идет бронирование в отелях высокой категории, имеющих высокие показатели спроса и загрузки. Эти отели традиционно загружаются. И кто хочет попасть именно туда, они бронируют заранее», – отметил Илья Уманский.

Тенденцию подтверждает директор туроператора «Европорт» Ольга Коршун. По ее словам, уральские туристы прежде всего стараются забронировать такие туры, которые в сезон будет сложно найти.

«По России отели загружаются хорошо, несмотря на рост цен. Уже есть заявки на октябрь, которые невозможно подтвердить. В Краснодарском крае популярны санатории, объекты для семей с инфраструктурой для детей и бюджетные мини-гостиницы, – говорит Ольга Коршун. – Очень популярен Калининград, а также пляжные варианты в регионе – Светлогорск и Зеленоградск. Отели бронируем тут заранее, потому что в сезон в дорогих гостиницах мест точно не будет. В Дагестане бронируют пляжные отели, потому что их в принципе мало. Хороший спрос на активные туры на Камчатку и Сахалин».

Как ранее писал «Новый День», раннее бронирование на Турцию началось еще осенью-2023. Тогда эконом-варианты можно было найти от 100 тысяч рублей за двоих на неделю. Туристы активизировались после Нового года. Прежде всего разбирают люксовые отели и нестандартные номера.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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