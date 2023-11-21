Цены на лето-2024 в Турции: премиальный отдых обойдется в миллион

Туроператоры уже запустили раннее бронирование Турции на лето 2024 года. Премиальные отели сейчас дают скидки до 30%, но оживленного спроса ждать не стоит до весны, говорят эксперты. Из-за нестабильной экономической и геополитической ситуации заранее туры покупают единицы: те, кто хочет занять конкретные виллы и номера в дорогих отелях.

Почти все крупные федеральные туроператоры уже опубликовали цены на летний отдых в Турции. По акциям раннего бронирования предполагаются скидки от отелей до 30%, сейчас можно внести аванс, а остатки заплатить перед поездкой. Даты предлагаемых заездов почти у всех компаний одинаковы: с начала апреля и до конца октября – середины ноября 2024 года.

Цены на эконом и средний сегмент сейчас выглядят действительно привлекательно, если сравнивать с летом-2023. «Новый День» узнал стоимость 7-дневного отдыха на двоих у разных операторов с вылетом из Екатеринбурга 1 июля – в пик сезона. Городские отели 3-4* (далеко от моря) стоят от 100-120 тысяч рублей (завтраки включены). Отели 3* на побережье – от 130 тысяч, 4* у моря – от 150 тысяч рублей. Эконом «пятерки» с системой питания all inclusive можно найти за 175 тысяч рублей.

«Люксовый» отдых в Турции даже по акциям раннего бронирования влетит в копеечку. Отели 5* deluxe сейчас можно забронировать за 190+ тысяч рублей на двоих с вылетом в июле. Например, неделя в Lonicera Resort & Spa стоит от 195 тысяч рублей, неделя в Crystal Land Of Paradise – от 202 тысяч рублей, но в сезон такой отдых вырастет в цене. Премиальные виллы – еще дороже. Сегодня в системах бронирования туроператоров есть варианты от 1 миллиона рублей за двоих на неделю. Например, 7 дней в Club Prive By Rixos Belek обойдется в 1,5 миллиона рублей. Но именно подобные туры – на виллы и в люксовые отели – покупают заранее, по одной простой причине: к лету мест не останется.

«Раннее бронирование пока идет не очень активно, потому что мы до сих пор живем в условиях нестабильной экономики. Но есть люди, которые уже сейчас вносят часть оплаты за летний отдых. В основном это касается бронирования конкретных отелей, в которых к лету точно не будет номеров, или отелей с особым типом размещения (например, виллы). Имеет смысл присмотреться к данным акциям, если вы уже сейчас понимаете даты своего отпуска, представляете все параметры тура и точно знаете, что поедете в Турцию. Хотя и сами операторы не ждут прямо сейчас шквала заявок, но цены посчитаны и опубликованы, рейсы точно будут», – говорит директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева.

Эксперт добавляет, что до пандемии большой спрос по раннему бронированию был уже с ноября, но сейчас туристы активизируются к марту-апрелю, когда акции уже заканчиваются, а скидки от отелей становятся меньше.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что акции раннего бронирования дискредитировали себя не только в ковидные времена, но и прошлым летом. Доверия к заблаговременной покупке туров у населения сейчас мало.

«В ковидные времена раннее бронирование утратило актуальность по понятным причинам: многие рейсы отменялись и переносились. Но минусом для реализации акции в этом году стало и то, как раннее бронирование проходило летом-2023. В начале года цены на Турцию были очень высокими, и когда турецкие партнеры увидели, что спроса нет, в разгар сезона некоторые отели снизили стоимость. Получилась ситуация, когда люди по раннему бронированию заплатили на 30-35% больше, чем те, кто купил путевку за пару недель до вылета. Это отбило у туристов охоту покупать что-то заранее, – говорит Михаил Мальцев. – Тем не менее раннее бронирование по-прежнему оправданно в тех случаях, когда человеку нужен конкретный отель определенного уровня на точные даты. Пусть и не как массовое явление, но единичные факты бронирований на лето-2024 есть».

Как сообщал «Новый День», на Новый год уральцы в этом году полетят в Таиланд, ОАЭ, Египет, Вьетнам, на Шри-Ланку и в люксовые отели Турции. Самый «скромный» отдых в праздничные даты обойдется в 200-400 тысяч рублей на двоих за 7 дней.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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