Новогодний отдых за границей обойдется уральцам в 200-400 тысяч рублей: лидируют Таиланд, ОАЭ и Египет

В этом году цены на новогодние туры из Екатеринбурга выросли в полтора-два раза. Отдохнуть недельку не в самых топовых отелях стоит в среднем 200-400 тысяч рублей на двоих. Лидеры продаж – Таиланд, ОАЭ, Египет. Также летят на Шри-Ланку и во Вьетнам, в люксовые отели Турции.

Ассортимент туров вырос

В этом году прямых вылетов из Екатеринбурга в осенне-зимнем расписании стало существенно больше, чем годом ранее. «По Таиланду видим существенное увеличение частоты полетов: кроме Паттайи появились рейсы на Пхукет, рейс «Аэрофлота» в Бангкок, и частота вылетов может еще вырасти. Из интересных программ – с 4 ноября авиакомпания Red Wings и туроператор Fun&Sun организуют полеты на Шри-Ланку. Если у них будет хорошая загрузка, то другие операторы могут последовать примеру, и мы увидим другие полетные программы, – рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Интересная программа есть на вьетнамский остров Фукуок (оператор Evroport совместно с казахским Selfie Travel). Это направление может стать конкурентом Таиланду. Не исключаем, что в сезоне могут появиться вылеты в Китай, и прежде всего, на остров Хайнань. У премиального сегмента спросом пользуется Малайзия».

Кроме того, по словам Михаила Мальцева, уральцы со стыковкой полетят в Европу: в Венгрию и Сербию. На зиму сохранится прямое авиасообщение с турецкой Антальей, хотя количество рейсов сократят.

Как отмечают представители турбизнеса Екатеринбурга, интерес к таким турам есть. «Конечно, продажи не такие, как были до пандемии и СВО с аваисанкциями. Но по сравнению с прошлым годом их больше, несмотря на выросшие цены. Думаю, отчасти роль сыграл отложенный спрос: кто-то не ездил отдыхать не только на Новый год, но и вообще по году-два. Отчасти туристов привлекает ассортимент. В этом году больше вылетов в Таиланд и ОАЭ, появились рейсы на Шри-Ланку и во Вьетнам (с посадкой в Казахстане)», – рассказала турагент Ирина Чернова.

Сколько стоит отдых

Ценник на отдых зависит от многих факторов: от даты вылета, курорта, звездности отеля и типа питания. По данным систем бронирования туроператоров, самые дешевые зарубежные туры на Новый год обойдутся в 140 тысяч рублей на двоих: за эти деньги можно провести 7 дней в отеле 2* в Кемере (Турция) без питания. Если в той же Турции брать отель 5* с подогреваемым бассейном и питанием «все включено», путевка будет стоить уже 250-300 тысяч рублей.

В Египет можно улететь 28 декабря, например, за 180 тысяч рублей в отель 3* без питания (9 ночей), либо за 200+ тысяч рублей в отель 3* «все включено» на первой береговой линии. Отели категории 4-5* будут существенно дороже. В ОАЭ самые бюджетные варианты – с размещением в городских отелях Шарджи: от 235 тысяч рублей на двоих за 7 ночей (без питания). Таиланд и Шри-Ланка еще дороже: от 300 тысяч рублей, если вылетать 29 декабря на 9-11 ночей в самых дешевых отелях, от 400 тысяч – в отелях 5*.

«Цены могут меняться, если двигать даты вылета. Чуть дешевле будут заезды 25 декабря, либо после 4-5 января. Самые дорогие – с вылетом 29-30 декабря. Но варианты есть разные. Например, есть тур на Пхукет с вылетом в 5 утра 1 января. За 10 дней в неплохом отеле 3* – 272 тысячи рублей. Или есть Паттайя с вылетом 25 декабря – за 270-330 тысяч рублей на двоих», – рассказала директор сети турагентств «Пангея» Анастасия Ермолаева.

Даже с такими ценами мест в отелях Таиланда с каждым днем остается все меньше. Агенты говорят, что в стране не очень большой номерной фонд. Отелей 3-4* в отдалении от моря много, а вот отелей 4-5* в самых красивых бухтах – мало, и спрос на них – у туристов со всего мира.

«Ситуация с отелями Таиланда непростая. Связано с тем, что в последние года два-три россияне осторожны с ранними бронированиями из-за нестабильной политической ситуации, высокого курса, личных убеждений. Многие откладывают бронирование до последнего, в том числе на праздники. Но во всем мире есть люди, которые привыкли планировать свой отдых заранее. И популярные отели, особенно высоких категорий, многие уже распроданы. Такая ситуация сложилась не сейчас, это было еще в августе, – рассказала Анастасия Ермолаева. – Однако у туроператоров еще есть возможности найти отели под запрос, места есть. Но слишком затягивать с принятием решений не стоит».

Как сообщал «Новый День», в Свердловской области отели и базы отдыха уже активно бронируют на новогодние даты. Цены в этом году тоже высокие: тур на 2 ночи и 3 дня на празднование Нового года в некоторых средствах размещения стоит от 100 тысяч рублей и более.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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