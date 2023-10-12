Уральские загородные отели открыли бронирование на Новый год: ценник – почти заграничный

Базы отдыха и загородные отели Урала открыли бронирование на новогодние даты. Проживание и праздничный банкет обойдется недешево: самые бюджетные варианты на семью с ребенком – от 32-47 тысяч рублей.

На сегодняшний день прайсы на новогодние даты опубликовали лишь некоторые средства размещения, у других бронирование на декабрь еще не открыто. В основном отели и базы отдыха предлагают праздничную программу, которая включает проживание с 31 декабря до 2 января, шоу-программу в праздничную ночь, банкет и зимние развлечения в другие дни.

Один из бюджетных вариантов в Свердловской области – база отдыха «Салют». Самый дешевый номер с 31 декабря по 2 января обойдется здесь в 9 тысяч рублей: это эконом с тремя отдельными кроватями и удобствами на этаже. Стандарт с туалетом и ванной стоит от 22 тысяч рублей на двоих, от 24 тысяч – при размещении с ребенком. ВИП-номер в комплексе – 48 тысяч, коттеджи – от 32 до 54 тысяч рублей. В стоимость проживания входят завтраки (с welcome-drink 1 и 2 января), салют, каток и прокат инвентаря, сноутюбинги, детская комната и анимация 1 января (для детей). Отдельно оплачивается новогодний ужин – по 10 тысяч рублей с человека для взрослых и по 3 тысячи для детей. Итого: на семью из трех человек новогодний отдых обойдется в 32 тысячи рублей (в номере без туалета), в 47 тысяч рублей (при проживании в стандарте с удобствами). Отдельно придется платить за обеды и ужины.

В загородном клубе «Белая лошадь» ценник намного выше. Проживание с 31 декабря по 2 января стоит от 89 тысяч рублей за номер класса стандарт. Семейный номер – 99 тысяч рублей, люкс – 110 тысяч рублей. В стоимость включены завтраки и обеды, прокат бубликов и коньков 1 января (но не более часа), дневная анимация 1 января. Забронировать проживание можно только при условии приобретения билетов на новогоднее шоу и ужин. Взрослый билет (от 14 лет) стоит 15-20 тысяч рублей (цена зависит от приближенности к сцене), детский – от 7 до 9,5 тысячи рублей. Для взрослых алкоголь включен. Итого: самый бюджетный вариант праздника для семьи с одним ребенком обойдется в 126 тысяч рублей.

Челябинский отель «Фонград», популярный у уральцев, в этом году обещает устроить Новый год в стиле «Щелкунчик». Будет фуршет, два зала с шоу-программой, развлечения для детей. Проживание для двоих в номере стандарт стоит от 76 600 рублей (завтрак и обед), либо от 80 тысяч рублей (трехразовое питание), в люксе – от 100 тысяч рублей. Для семьи с одним ребенком стандарт на полупансионе – от 93 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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