На Новый год загрузка загородных отелей составит 95%, горнолыжных курортов – 100%

В Свердловской области практически не осталось мест в загородных отелях и на турбазах, а горнолыжные комплексы загружены на 100%. Ожидается, что отдыхать на Среднем Урале будут не только местные жители, но и 300 тысяч туристов из других регионов.

«Ожидаем, что в Свердловскую область приедут около 300 тысяч туристов, в основном – из соседних регионов. Также предполагаем, что будут загружены рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, – рассказала на пресс-конференции директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова. – По перспективным направлениям отдыха – прежде всего, по горнолыжным курортам – загрузка составляет уже 100% на новогодние праздники. Загрузка загородных средств размещения тоже уже на уровне 95%».

По данным департамента, в последние годы растет спрос на отдых на термальных источниках. И еще до Нового года в Свердловской области откроются 5 новых круглогодичных бассейнов. Все они построены с привлечением федеральных средств (из бюджета бизнес получал 45% на финансирование проектов).

Всего по итогам 2023 года в Свердловскую область было совершено 3,5 миллиона турпоездок, число останавливавшихся в отелях туристов составляет 2 миллиона человек. Средняя загрузка средств размещения составила 77%, что на 12% больше, чем годом ранее.

Как ранее писал «Новый День», на сам Новый год ценник в загородных средствах размещения в этом году немаленький. Самый бюджетный вариант обойдется в 32 тысячи рублей на семью, более престижные отели просят более 100 тысяч рублей за две ночи и новогодний банкет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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