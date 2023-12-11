В популярных загородных отелях Свердловской области не осталось мест на Новый год

В загородных отелях и на турбазах Свердловской области распроданы почти все номера с заездом 30-31 декабря. Варианты на январские каникулы еще есть, но они обойдутся недешево.

Так, в загородном отеле «Гринвальд» в Верхней Сысерти в саму новогоднюю ночь все места уже заняты. Со 2 по 8 января есть варианты размещения в «шале» за 10-11 тысяч рублей за ночь (на двоих). На 5 и 6 января свободен коттедж с одной спальней. Цена вопроса – 23 тысячи рублей за ночь.

В загородном комплексе «Салют», который находится рядом, на 31 декабря и 1 января заезды тоже невозможны. Со 2 января есть места: одноместные номера – от 3,5 тысячи в сутки, двухместные – от 4 тысяч рублей в сутки, трехместные – от 12 тысяч. Люксы и коттеджи забронированы.

В «Белой лошади» все раскуплено с 31 декабря до 5 января включительно. На 6-7 января остались номера «стандарт» за 20-25 тысяч рублей в сутки.

На более демократичной по ценам турбазе «Чусовая» мест на сам Новый год тоже нет. Со 2 января есть только вариант размещения в коттедже «Шишимский» в поселке в 8 километрах от турбазы (от 2,7 тысячи за ночь). На отдельные ночи на территории базы еще можно успеть забронировать домик в лесу за 12 тысяч рублей в сутки.

Больше вариантов – в недавно открытом загородном комплексе «Яблоневый сад» в Верхотурье. Напомним, «купола» как в глэмпингах там построили с привлечением федерального гранта в этом году. В них остались места даже в ночь с 31 декабря на 1 января. Стоить одна ночь в таком номере будет 15 тысяч рублей. Со 2 января – от 10 тысяч рублей в сутки. Также на территории комплекса в январские праздники остались свободные домики (их построили год назад). Цена вопроса – от 10 тысяч рублей за ночь.

Как ранее писал «Новый День», новогоднее бронирование загородные средства размещения открыли еще в сентябре-октябре. Проживание и праздничный банкет стоили недешево: самые бюджетные варианты на семью с ребенком продавались за 32-47 тысяч рублей. Более «статусные» комплексы – от 100 тысяч рублей за две ночи, новогодний стол и программу.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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