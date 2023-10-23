Цены на отдых в осенне-зимнем сезоне выросли на 10-30%

Зарубежные туры на осень-зиму подорожали на 30% по сравнению с прошлым годом, а отечественный отдых вырос в цене на 10-20%. В основном на это повлияли курс доллара и рост цен на авиаперевозку.

«Изменения курса рубля к иностранной валюте оказало влияние на весь импорт, в том числе на импортные услуги. Зарубежный туризм в среднем подорожал на 30%. В ряде случаев – даже больше», – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Отечественный отдых старается не отставать. В осенне-зимнем сезоне цены на авиабилеты по России в среднем поднялись на 20%, а именно авиаперевозка составляет значительную часть в бюджете путешествия. Отели подорожали на 10-11% по сравнению с прошлым годом.

«Средняя стоимость в период осенне-зимнего сезона 4400 рублей за номер за ночь, хотя это и средняя температура по больнице. Динамика роста цен примерно такая же, как была на летний отдых: летом мы тоже фиксировали повышение на 10-11% по сравнению с летом 2022 года», – рассказал Уманский, добавив, что топ-5 популярных российских направлений не меняется: это Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Казань.

Как ранее писал «Новый День», именно в эти регионы и города екатеринбуржцы отправятся на ноябрьские праздники. И авиакомпании уже подняли цены в связи с повышенным спросом.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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