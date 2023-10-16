Улететь на ноябрьские каникулы из Екатеринбурга обойдется недешево: авиакомпании подняли ценник

В ноябре уральцев ждут три дня выходных подряд: в честь Дня народного единства отдыхать будем с 4 по 6 число включительно. На такие короткие каникулы многие предпочитают отправиться в короткие путешествия по России: популярны Москва и Петербург, Сочи, Минводы и Казань. Цены на перелеты в праздничные даты уже повысили, а ближе к вылету, скорее всего, билеты еще подорожают.

«Именно на ноябрьские выходные туристы выбирают короткие туры по России, потому что за границу таких коротких туров нет. Но в этом году у многих школьников каникулы выпали тоже на конец октября – начало ноября, поэтому на морские курорты спрос тоже есть, – рассказала турагент Ирина Чернова. – Если вернуться к ноябрьским трем дням, летят в основном в Москву, Петербург, Сочи. Реже – в Казань, Минеральные Воды и Стамбул».

Естественно, в даты пикового спроса цены на авиабилеты выше. Мы сравнили несколько направлений, где-то разница – в два раза.

Сочи

Сейчас вылет из Екатеринбурга стоит от 3400 рублей, обратно – от 14 тысяч, итого – 17 400 туда-обратно. Вылет 4 ноября из Кольцово будет стоить минимум 8 тысяч рублей, обратный билет на 6 ноября – от 14 тысяч рублей, итого – от 22 тысяч туда-обратно. Если туда лететь 3 ноября, а обратно – 7-го, можно сэкономить тысяч пять.

Москва

Билеты в Москву сейчас стоят 3-4 тысячи в одну сторону, от 7,5 тысячи рублей туда-обратно.

В ноябрьские выходные самый дешевый билет туда-обратно – 12 тысяч рублей.

Санкт-Петербург

Полет в Северную столицу и обратно в ближайшие дни обойдется в 10,5 тысячи рублей. В ноябрьские даты – от 17 тысяч.

Минеральные Воды

Самое большое подорожание – именно на этом направлении. Возможно, ценник вырастет не только из-за праздников, но и в связи с сезонным сокращением полетных программ. В 20-х числах октября билет туда-обратно стоит от 13 тысяч рублей. На 4-6 ноября – от 35 тысяч рублей на человека.

Казань

В Казань екатеринбуржцы в основном ездят на поезде. Но сегодня удобных билетов на ноябрьские праздники уже почти нет. На самолете билет туда-обратно будет стоить 11,9 тысячи рублей (всего на тысячу дороже, чем в октябре).

Стамбул

Билет до Стамбула и обратно сейчас стоит от 35 тысяч рублей на человека. С 4 по 6 ноября можно улететь и вернуться за 42,2 тысячи.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»