Спрос на заграничные поездки на ноябрьские праздники вырос в два раза

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил, что спрос россиян на зарубежные поездки стабилизировался после периода тревожности. Сейчас туристы более спокойно планируют путешествия. Так, спрос на туры в ноябрьские праздники превысил показатели прошлого года вдвое, а спрос на новогодний отдых за границей – на 50%.

«Еще одна тенденция. Растет число поездок в страны Евросоюза: в 2023 году на 30% больше по сравнению с 2022 годом. Это небольшой показатель относительно 2019 года, конечно. От того объема сейчас в Европу летают около 10%. Перелеты в Европу совершаются через транзиты: Турция, Армения, Дубай, Кувейт. Традиционная и привычная уже ситуация», – рассказал на пресс-конференции спикер.

Шенгенские визы сейчас выдают в основном на срок поездки, реже – на 3 и 6 месяцев. Такого, когда Шенген россиянам давали на 5 лет, сейчас почти нет, отметил Уманский. «Это ключевой сдерживающий фактор. 10 из 27 стран ввели ограничения и не разрешают въезд на территорию с Шенгеном, выданным в других странах. 11 стран продолжают выдавать визы для россиян», – подчеркнул президент РСТ.

Он также отметил, что 80% туристов, которые едут за границу, покупают туры, а не планируют отдых самостоятельно. Раньше соотношение доли организованных и самостоятельных туристов в заграничных поездках была примерно равным. Но теперь зарубежные направления более традиционны именно для туроператоров, кроме того, для туристов становится важным вопрос безопасности.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Ольга Тарасова

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