Средняя цена номера в отелях на юге России выросла до 11 800 рублей

Средняя цена забронированных на лето номеров в отелях на юге России составила 11 800 рублей, что в среднем на 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский объяснил это тем, что на первых этапах раннего бронирования туры покупают в основном в дорогие гостиницы.

«Мы понимаем, что сейчас идет бронирование определенной категории номеров с высоким уровнем популярности, которые отличаются от среднерыночных. Сейчас в основном покупает потребитель, который не ищет дешевое, сейчас потребитель бронирует конкретный отель на конкретные даты, чтобы потом не остаться без выбора. Потом, когда будут включаться в продажи другие гостиницы, другой потребитель, цены будут другими, будут уменьшаться, скорее всего», – пояснил Уманский.

По России средняя цена номера составляет на сегодняшний день 4800 рублей за ночь, что на 11% выше прошлого года. Ситуация здесь аналогичная: туристы выкупают номера в востребованных дорогих отелях.

Как ранее писал «Новый День», в этом году спрос туров по России по акциям раннего бронирования вырос на 20-40%. Туристы выкупают номера в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Калининградской области, Дагестане и в других популярных туристических регионах.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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