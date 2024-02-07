От 200 тысяч до 2 миллионов: сколько стоят пятизвездочные отели Сочи этим летом

По официальным данным, средний чек на отели на российском юге в этом году вырос на 15%. В реальности же цены поражают: неделя в гостинице 5* в июле будет стоить от 200 тысяч рублей за двоих, часто – без питания. За люксы с видом на море в некоторых отелях просят более 2 миллионов рублей.

Как ранее рассказывал глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский, на этапе раннего бронирования средняя цена уже купленных номеров в отелях на морских курортах составляет в этом году 11 800 рублей, что на 15% больше, чем годом ранее. Туроператоры объясняют высокий ценник тем, что на первых этапах раскупают в основном дорогие гостиницы, которые всегда пользуются спросом.

«Новый День» выяснил, сколько сейчас стоят номера «в свободной продаже» в лучших «пятерках» Сочи, расположенных на берегу Черного моря. Таких вариантов, прямо скажем, немного. Например, «Островок» нашел всего девять гостиниц категории 5*, где на середину июля еще есть свободные номера. Все эти отели входят в списки лучших, по мнению различных сервисов для туристов.

Самый дорогой вариант – «Гранд Отель и Спа Родина». За неделю с 15 июля с туристов здесь просят минимум 775 тысяч рублей за размещение в двухместном номере с трехразовым питанием. Двухместный deluxe с балконом и с видом на море стоит 2,21 миллиона рублей за двоих.

На втором месте по дороговизне – «Спа-отель Острова». Из оставшихся в наличии можно выбрать номер люкс с трехразовым питанием за 468 тысяч рублей.

Третья строчка – Luciano Hotel & Spa Sochi. Здесь за неделю в апартаментах придется отдать минимум 390 тысяч рублей за двоих (с завтраками). Если хочется пожить в президентском люксе, это обойдется минимум в 1,27 миллиона рублей, завтраки включены.

Еще один отель из списка лучших в Сочи – Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi. Неделя без питания здесь стоит 276 тысяч рублей, с завтраками – от 312 тысяч рублей.

Наконец, на пятом месте по цене – Swissôtel Resort Sochi Kamelia. Здесь номер с видом на внутренний двор стоит с 15 июля 224 тысячи рублей на двоих. Вид на море добавляет к ценнику 66 тысяч рублей.

Отметим, что можно найти пятизвездочные отели дешевле, но их крайне мало. На «Островке» самый бюджетный из вариантов 5* – санаторий «Одиссея Wellness Resort». За неделю на двоих с трехразовым питанием в июле просят 125 тысяч рублей.

Конечно, отдельно придется оплатить перелет. На текущий момент самые дешевые авиабилеты из Екатеринбурга в Сочи и обратно на середину июля стоят от 53 тысяч рублей на двоих (без багажа), от 60 тысяч рублей – с багажом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

© 2024, РИА «Новый День»

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