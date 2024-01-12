Вынесен приговор по делу о падении мальчика-гимнаста из-под крыши ДК

Белоярский районный суд вынес приговор бывшему директору Дома культуры «Ровесник», где в прошлом году мальчик-гимнаст сорвался с высоты и получил тяжелые травмы. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, подсудимую признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Ей назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

На суде прокурор доказал, что директор ДК не контролировала безопасное использование акробатического оборудования, не заключала договоры на его обслуживание, не назначила специалиста, обязанного осуществлять технический осмотр, не проводила регулярную диагностику оборудования с привлечением специалистов. Это привело обрыву троса и падению 14-летнего гимнаста. Напомним, несчастный случай произошел 4 апреля 2023 года в цирковой студии «Арена» в ДК «Ровесник» в Заречном. Во время репетиции номера «гимнасты на ремнях» оборвался металлический трос, в результате чего 14-летний подросток упал с высоты 2,5 метра. Мальчик получил тяжелые травмы головы и позвоночника, несколько недель находился в коме. Сейчас он продолжает проходить реабилитацию. На днях его родные сообщили в соцсетях, что мальчик снова начал ходить, у него восстанавливается речь.

Заречный, Елена Владимирова

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