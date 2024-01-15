На Урале сильно подорожали овощи и фрукты

После Нового года в Свердловской области начали серьезно расти в цене овощи и фрукты, а вот продукты для выпечки стали несколько дешевле – за исключением яиц.

Как сообщает Свердловскстат, быстрее всего растут в цене помидоры – почти на 12% за 10 дней. К концу новогодних каникул они стоили почти 246 руб./кг. На 10,63% дороже стали огурцы – 210,15 рубля. Килограмм моркови стоит почти 40 рублей, картофеля – 26, капусты – более 30, лука – 31. Яблоки стали дороже на 3,5% (132,87 рубля), бананы – на 0,73% (152,12 руб./кг).

На 1,1% дешевле стала пшеничная мука (48,22 рубля), на 0,3% – сахар (69,16), на 1,67% – маргарин (252,34).

Куриные яйца, вопреки заявлениям областных чиновников, дешевле не становятся – сейчас они стоят в среднем 123,5 рубля, что на 2% дороже, чем перед праздниками.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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