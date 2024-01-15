Вторая рабочая неделя и грустный понедельник – психолог рассказала, как вернуть себе хорошее настроение

Первая рабочая неделя уже позади, но многие люди до сих пор не могут настроиться на рабочий режим и находятся в состоянии хандры. Как ранее писал «Новый День», сегодня самый грустный день. В третий понедельник января совпадают несколько факторов: короткий световой день, фрустрация из-за невыполнения новогодних обещаний, данных самому себе и осознание последствий финансовых трат на праздники. Как улучшить себе настроение, постепенно настроиться на рабочий режим и восстановиться как физически, так и эмоционально после новогодних каникул, рассказала психолог Анна Ткач.

По словам эксперта, есть биологические причины посленовогоднего плохого настроения, связанные со сбитым режимом, бессонными ночами, малой физической активностью и перееданиями праздничных салатов. А есть психологические, которые возникают из-за больших ожиданий от Нового года, как от нового периода жизни. В первом случае, соблюдение режима сна является основополагающим инструментом для быстрой адаптации к рабочим будням после праздников. Специалист напоминает, что необходимо его выравнивать, ложиться не позже 11 вечера, не сидеть в телефоне и не смотреть телевизор перед сном, а взять в руки книгу или уделить время вечерней прогулке и выполнению спокойных дел. Не только недостаток сна очень пагубно влияет и на наш организм, но и «перелёживание», которое может стать причиной ранних головных болей и чувства разочарования.

Также специалист напоминает о том, что выходные были достаточно «объедательными» с тяжелой пищей, фастфудом и сладостями. «Возвращаемся к обычному полезному режиму питания, разгружаем организм, который мы в праздники загружали тяжелой пищей. Важна умеренность, больше пьем воды, едим овощи, и фрукты», – объяснила Анна Ткач. Она также советует есть больше витаминов, обратиться к врачу, пройти диспансеризацию или сдать анализы. Нехватка витаминов, подъем вирусных заболеваний может сказаться на ухудшении состояния.

Чтобы адаптация прошла быстро и без лишних проблем, психолог рекомендует делать все дела в рабочее время и не откладывать их на потом. Самодисциплина и самовоспитание должны быть у каждого взрослого человека. «Самодисциплина – это уже про взрослость. Пришли на работу, сделайте, пожалуйста, что-нибудь, пусть небольшое, но начните это делать прямо с утра. Во-первых, вы потом получите удовольствие, что не отложили и какие-то дела уже закончили, а также это хороший способ втянуть организм в рабочий режим», – добавила эксперт. Анна Ткач также рекомендует выполнять несколько простых, но действенных упражнений: «передышки» между рабочими моментами, «пятиминутки», отдых от гаджетов, общение с коллегами, прогулки во время обеда или после работы.

Хандра возникает не только на биологической почве, но и на психологической. Наш внутренний ребенок, который верил в чудо, загадывал желания, ждал от Нового года чего-то грандиозного, после боя курантов начинает осознавать, что ничего не изменилось. «Мы, порой, начинаем очень сильно верить в чудо, что с 1 января начнется новая жизнь, получится заниматься физкультурой, кататься на лыжах, больше гулять или заниматься любимым делом. Однако с Нового года ничего не меняется, а главное – мы внутри не меняемся. Нет отношений, все так же не нравится работа, нет взаимопонимания в семье, нет ресурса либо мы просто боимся что-то шелохнуть. Из-за этого наш новогодний отдых отличается лежанием на диване и заеданием, что приводит к глубоким психологическим проблемам», – отметила психолог.

Анна Ткач также обращает внимание на то, что каникулы – это то время, когда можно задуматься, как я живу и что меня в этой жизни не устраивает. Возможно, есть вещи, которые копились годами и перетащились с прошлого года. В начале января плохое настроение не только из-за длительности каникул и сбитого режима, но и из-за внутренних проблем, решению которых поспособствует обращение к специалисту.

Также, в большинстве случаев дети смотрят на состояние родителей и берут с них пример. Мотивировать их на учебный режим достаточно не сложно. Если есть договоренность с детьми, эмоциональный контакт и внимание, то вся адаптация пройдет быстро, без тревог и будет для ребенка совсем не проблемная. «Мотивировать детей нужно разговорами и вниманием. В школе загружают не сразу, а постепенно, поэтому там также идет постепенная адаптация. Можно после учебы настроить ребенка на вечернее семейное чаепитие со сладостями, которые еще остались после Нового года, а на выходные запланировать что-то приятное», – добавила специалист.

«Есть такой баланс, он идеальный: восемь-восемь-восемь. 8 часов работаем, 8 часов спим, 8 часов уделяем на себя. Мы должны не забывать, что необходимо помогать своему организму, особенно в такой холодный период с коротким световым днем. Сейчас уже направленность на весну, внутри должен зажечься луч надежды и весны, и хорошее настроение обязательно придет», – подытожила психолог.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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