Уральцы стали чаще покупать живые елки

Уральцы стали чаще покупать или рубить в лесах елки к Новому году. Перед наступлением 2024-го 13,5 тысячи жителей Свердловской области выбрали живые деревья, а не искусственные. Правда, некоторые пытались вырубить елки незаконно. «Сотрудники лесничеств вели усиленное патрулирование своих территорий. Более тысячи раз они вышли в предновогодние рейды, в ходе которых провели с уральцами 3,3 тысячи профилактических бесед», – рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Напомним, вырубать деревья можно на указанных лесничеством участках, как правило, в минерализованных полосах, под ЛЭП, на лесных дорогах. Для этого также нужно оплатить пошлину.

Экологи рекомендуют правильно утилизировать живые деревья после праздников, с них нужно снять все украшения и отправить в переработку – в Екатеринбурге это можно сделать, просто оставив елку в отсеке для крупногабаритных отходов с 15 по 28 января, оттуда деревья заберут сотрудники «Спецавтобазы». Все елки увезут на полигон, где их измельчат в специальной установке, и полученные опилки пустят на отсыпку.

Екатеринбург, Елена Сычева

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