«Доминирует грипп А»: в Свердловской области за неделю количество больных ОРВИ выросло в два раза

В Свердловской области за неделю выявили 41 тысячу случаев ОРВИ, что в два раза выше уровня предыдущей недели и на 37% выше среднемноголетнего уровня. Доминирует грипп А. Больше половины заболевших – дети.

«Рост заболеваемости связан, прежде всего, с возвращением граждан к активной рабочей и учебной деятельности после новогодних каникул, а также с более активным обращением населения за медпомощью при появлении симптомов ОРВИ, – пояснили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области. – Эпидемиологи расценивают ситуацию как стандартную для текущего сезона и управляемую. В предэпидсезон вакцинацию от гриппа прошли 57,64% свердловчан, что позволяет избежать широкого распространения заболевания. Кроме того, в социальных, медицинских и образовательных учреждениях в соответствии с санитарным законодательством принимаются дополнительные меры по предупреждению распространения гриппа и ОРВИ».

Выше всего заболеваемость на прошлой неделе была в Богдановиче, Сухом Логе, поселке Уральском, Староуткинске, Сысертском городском округе, Полевском, Каменске-Уральске.

Напомним, ранее эпидемиологи прогнозировали, что пик заболеваемости ОРВИ и гриппом придется на январь.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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