Врачи рассказали, какой грипп ходит в Свердловской области и когда ждать эпидемию

Среди вирусов гриппа в Свердловской области сейчас преобладает тип A(H3N2). Медики говорят, что заболеваемость ОРВИ будет в ближайшие недели расти, эпидподъем ожидают в конце декабря, а пик – после новогодних праздников.

«Согласно официальным данным, показатели заболеваемости ОРВИ ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 10,6%, но выше среднего многолетнего уровня на 7,9%. Возможно, кому-то покажется, что буквально все вокруг болеют. На самом деле мы сейчас наблюдаем вполне характерную для начала декабря ситуацию и готовимся к эпидемическому подъёму. Ожидается, что он заявит о себе в конце месяца и достигнет пика после новогодних праздников», – отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального минздрава Александр Харитонов.

По данным мониторинга за циркуляцией вирусов, у заболевших выделяются вирусы гриппа, риновирусы и новая коронавирусная инфекция. Среди вирусов гриппа преобладает тип A(H3N2). Напомним, всего за прошлую неделю зарегистрировано более 40 тысяч случаев ОРВИ и гриппа.

В министерстве здравоохранения уверяют, что в Свердловской области сформирован запас необходимых медикаментов. Для тех, кому потребуется стационарное лечение, подготовлено достаточное количество коек. При необходимости в медучреждениях внедрят алгоритмы санитарно-противоэпидемического режима с разделением потока пациентов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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