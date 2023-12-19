В Екатеринбурге возобновился рост заболеваемости ОРВИ: за неделю – более 18 тысяч случаев

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировали более 18,6 тысячи случаев ОРВИ, что на 5,6% больше, чем неделей ранее. В целом по региону пока продолжается небольшой спад заболеваемости.

«В Свердловской области за неделю зарегистрировано 34 154 случая ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 5,8% и ниже среднего многолетнего уровня на 21,9%. В структуре заболеваемости 49,2% составляют дети», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Лабораторные исследования показывают, что по-прежнему доминирует риновирус.

Напомним, среди вирусов гриппа в Свердловской области сейчас преобладает тип A(H3N2). Эпидподъем врачи ожидают в конце декабря, а пик заболеваемости – после новогодних праздников.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube