Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области превысила показатели прошлых лет

В Екатеринбурге и области продолжается резкий рост заболеваемости ОРВИ. За неделю зафиксировано более 40 тысяч случаев, что на 12,5% больше прошлой недели и почти на 8% выше среднемноголетнего уровня.

«В структуре заболеваемости 58,7% составляют дети. В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ за неделю обследовано 447 человек: доминируют вирусы SARS-CoV-2 и риновирус», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Тем временем вакцинация от гриппа продолжается. На сегодняшний день прививки поставили более 2,3 миллиона человек (56,5% всего населения области).

Санитарные врачи напоминают, что в сезон роста заболеваемости нужно чаще мыть руки, не прикасаться к своему лицу, соблюдать дистанцию в местах скопления людей. При любых проявлениях болезни лучше остаться дома и обратиться за медицинской помощью.

Екатеринбурге, Анастасия Истомина

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