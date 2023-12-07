В Свердловской области на карантин по ОРВИ и гриппу закрыли сотни классов и групп

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Свердловской области три школы и три детских сада закрыли на карантин. Также закрыты 119 групп в отдельных детсадах и 137 классов в образовательных учреждениях.

«Как отмечают руководители отдельных медицинских учреждений, такие меры позволяют эффективно сдерживать распространение заболеваемости среди юных свердловчан», – сообщает департамент информполитики губернатора.

Родителей просят быть внимательными к здоровью детей, особенно в условиях усилившихся морозов. Педиатры советуют следить, чтобы дети были одеты по погоде, особенно это касается подростков, которые предпочитают следовать веяниям моды и ходить в осенней одежде и без шапок. Если у ребенка появились симптомы заболевания, нельзя посещать организованные детские коллективы – нужно обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом.

Как ранее писал «Новый День», за прошлую неделю в Свердловской области зарегистрировали 40 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, что на 12,5% больше прошлой недели и почти на 8% выше среднемноголетнего уровня. В структуре заболеваемости 58,7% составляют дети.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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