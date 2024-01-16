Бастрыкину доложат о причинах вспышки гепатита А в Краснотурьинске

Председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину предоставят доклад по результатам проверки в Краснотурьинске, где на прошлой неделе несколько человек заболели гепатитом А.

Как сообщили в СУ СК России по Свердловской области, сейчас следователи проводят проверку по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» в заведении общепита, которое посещали все заболевшие.

Напомним, всего заразились семь человек. Все они были посетителями местного кафе Giro Burger. Заболевшие госпитализированы, им оказывают помощь врачи карпинской больницы. Известно, что после проверки в кафе санврачи выявили там грубые нарушения – в нем не было водопровода, сопроводительных документов к продуктам не нашлось, данные о медобследовании сотрудников не было данных о медобследованиях отсутствовали, готовили они, не переодеваясь.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube