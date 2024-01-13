На Урале посетители кафе заразились гепатитом А

В Краснотурьинске семь человек заразились гепатитом А. Все они были посетителями местного кафе Giro Burger, сообщает Краснотурьинск LIVE со ссылкой на управление Роспотребнадзора. Заболевшие госпитализированы, им оказывают помощь врачи больницы Карпинска.

Известно, что после проверки в кафе санврачи выявили там грубые нарушения – в нем не было водопровода, сопроводительных документов к продуктам не нашлось, у сотрудников не было данных о медобследованиях, а еду они готовили, не переодеваясь.

«За контактными установлено медицинское наблюдение, организована вакцинация контактных лиц в очагах», – сообщили в свердловском Роспотребнадзоре.

Екатеринбург, Елена Сычева

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