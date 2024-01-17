Суд на полтора месяца закрыл закусочную «Гиро», где посетителей заразили гепатитом А

В Краснотурьинске суд на 90 дней приостановил работу двух закусочных «Гиро», где 12 человек заразились гепатитом А. По каждому случаю проводится отдельное расследование, вакцинировано 119 контактных лиц.

«Сегодня Краснотурьинский городской суд поддержал исковые требования Роспотребнадзора и приостановил деятельность двух закусочных «Гиро» (ИП Абдугафоров) на 90 суток. На сегодняшний день в Краснотурьинске выявлено 12 заболевших гепатитом А среди клиентов закусочных», – сообщили в пресс-службе управления Роспотрабнадзора по Свердловской области.

Эпидемиологическое расследование проводится по каждому из 12 случаев заболевания. В том числе проведена вакцинация контактных лиц. Привито уже 119 человек, за ними установлено медицинское наблюдение. Проводится обход ближайших к «Гиро» жилых домов и учреждений, чтобы выявить возможные случаи заболевания, о которых не догадываются сами пострадавшие. Один случай уже установили именно во время обхода.

«В городе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения гепатита А среди населения», – добавили в Роспотребнадзоре.

Напомним, о первых семи заболевших гепатитом А стало известно 13 января. Все они заразились после посещения закусочной «Гиро». Сразу после этого в заведении побывали специалисты Роспотрабнадзора, которые отобрали пробы для лабораторных исследований, по результатам анализов показатели не соответствовали нормативам. Кроме того, в обоих закусочных обнаружили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

К расследованию обстоятельств ЧП в рамках своих полномочий привлечены органы следствия, полиции. Доклад о ситуации в Краснотурьинске затребовал глава СКР Александр Бастрыкин.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube