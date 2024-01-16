Фестиваль «Лето на заводе» оказался под угрозой из-за отсутствия финансирования

Проведение фестиваля «Лето на заводе» в Сысерти в этом году оказалось под угрозой. Проект не получил финансовую поддержку от Фонда президентских грантов, которая была основным источником средств в прошлые годы. Организаторы будут обращаться к областным властям и спонсорам.

Об этом сообщили представители Агентства развития Сысерти в своем телеграм-канале.

«Фестиваль на полуразрушенном заводе – это не бизнес, и сам себя в полном объеме содержать не может. Это общественный проект, который может состояться только при поддержке социально ответственных предпринимателей и власти», – отметил Илья Орлов-Бунин, креативный директор кластера «На Заводе».

Первый фестиваль прошел в 2020 году. Организаторы отмечают, что основная цель проекта – возрождение завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти. На это требуются сотни миллионов рублей. А «Лето на заводе» – основной инструмент для популяризации этой идеи, «дешевый» инструмент оживления локации. Все первые годы проведения фестиваль финансировался преимущественно за счет грантов. Например, в 2023 году фонд выделил более 14,9 миллиона рублей.

Добавим, что Фонд президентских грантов назвал победителей первого конкурса 2024 года в минувшую пятницу. В Свердловской области деньги получат более 40 проектов, большинство из которых – социальной направленности. В основном победителями стали конкурсанты в номинациях: социальное обслуживание, охрана окружающей среды, поддержка семей и семейных ценностей, охрана здоровья и так далее.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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