Организаторы «Лета на заводе» рассказали, сколько миллионов надо, чтобы фестиваль состоялся

Для того чтобы фестиваль «Лето на заводе» в 2024 году состоялся, организаторам предстоит собрать 14,5 миллиона рублей. Команда фестиваля планирует обратиться за помощью к областным властям и запустить краудфандинг.

«Осознали, что нам нужно самостоятельно собрать 14,5 миллиона. Решили, что будем общаться с областной властью, искать партнеров среди бизнеса и объявим народный сбор средств, – рассказали сегодня организаторы фестиваля «Лето на заводе» на официальной странице «ВКонтакте». – Ко всему этому начали готовиться. Проводим ежедневные встречи. Генерим идеи, спорим, погружаемся в мир фандрайзинга и краудфандинга. Признаемся – это непросто. Для нас это большой эксперимент и опыт».

На текущий момент команда уже получила несколько предложений от бизнесменов и составила список компаний, с которыми хотела бы сотрудничать. Кроме того, готовится собственная страница на одном из сервисов краудфандинга.

Как ранее писал «Новый День», проведение фестиваля «Лето на заводе» в Сысерти в этом году оказалось под угрозой. Проект не получил финансовую поддержку от Фонда президентских грантов, которая была основным источником средств в прошлые годы (например, в 2023 году фонд выделил 14,9 миллиона рублей).

Первый фестиваль прошел летом 2020-го. Организаторы отмечают, что основная цель проекта – возрождение завода Турчаниновых-Соломирских в Сысерти. На это требуются сотни миллионов рублей. А «Лето на заводе» – основной инструмент для популяризации этой идеи, «дешевый» инструмент оживления локации.

Сысерть, Анастасия Истомина

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