Снег почистили, но пробки остались: жители Академического снова не могут выехать из района

После новогодних каникул пробки на выезде из Академического, которые и раньше были проблемой, увеличились. Автомобилисты сообщают, что на некоторых перекрестках перенастроили работу светофоров, из-за чего в сторону центра, по улицам Вильгельма де Геннина и Амундсена, машины движутся еще медленнее.
«Сначала все думали, что причина пробок – в неубранных дорогах. Но дороги почистили, а пробки остались. Видимо, что-то поменяли в работе светофора на Краснолесья – де Геннина. И на пересечении Амундсена и Объездной раньше зеленый в сторону центра горел две минуты, а сейчас – 35 секунд. Аналогичная ситуация по Краснолесья, из-за чего копятся пробки на Вонсовского и Михеева. Стоит все даже днем», – рассказали автомобилисты.
Например, сегодня в 10:30 пробки в Екатеринбурге составляют 6 баллов, в целом движение свободное. Но Амундсена в сторону центра стоит от Вонсовского до Объездной.
«Новый День» адресовал вопросы о работе светофоров в муниципальное учреждение «Центр организации движения». Когда ответы поступят, мы их опубликуем.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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