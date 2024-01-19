В Центре организации движения рассказали, почему пробки из Академического стали еще больше

В Центре организации движения Екатеринбурга пояснили, что причина увеличения заторов на выезде из Академического – в нечищеных дорогах и изменении стиля вождения зимой. Кроме того, после запуска трамвая изменился режим работы одного из светофоров.

Напомним, автомобилисты после новогодних каникул заметили, что пробки из Академического стали даже больше, чем перед праздниками. Водители предполагали, что дело в изменении работы светофоров на перекрестках Вильгельма де Геннина – Краснолесья и Амундсена – Объездной. В муниципальном учреждении информацию подтвердили лишь частично, отметив, что основная причина заторов – зима.

«В декабре 2023 года при запуске движения трамвая по улице Вильгельма де Геннина был изменен режим светофорного объекта на перекрестке ул. Вильгельма де Геннина – ул. Краснолесья. В целях повышения безопасности дорожного движения были разделены встречные транспортные потоки по улице Вильгельма де Геннина, что позволило увеличить пропускную способность левой полосы по улице Вильгельма де Геннина при движении в сторону улицы Бардина», – сообщили в МБУ на запрос «Нового Дня».

На остальных участках движения из Академического в сторону центра пробки возникают из-за скопления снега. В частности, на перекрестке Серафимы Дерябиной – Бардина в сторону Шаумяна количество полос сократилось с трех до двух, поэтому в утренний час пик «вторичные заторы» образуются по де Геннина (от Сахарова до Объездной) и по Дерябиной (от Объездной до Бардина). Проще говоря, в час пик весь выезд из Академического в центр – одна сплошная пробка.

То же самое, по данным специалистов Центра организации движения, происходит и на другом пути из Академического. При движении по улице Амундсена перед перекрестком с Объездной количество полос тоже сокращается, образуются пробки.

«Вторичные заторы возникают из-за того, что фактическая интенсивность движения не соответствует пропускной способности перекрестков. Зимой уменьшается пропускная способность перекрестков из-за снижения скорости движения и увеличения дистанции между автомобилями, – прокомментировали в МБУ «Центр организации движения». – Также в темное время (а утренние и вечерние часы пик зимой приходятся на темное время), как и при плохих погодных условиях, снижается скорость движения, увеличивается дистанция, поэтому за единицу времени проезжает меньшее количество автомобилей, чем в светлое время суток».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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