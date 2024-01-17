«Стоял на коленях посередине полосы»: в Свердловской области насмерть сбили пешехода

Накануне около 20 часов возле поселка Ачит случилось смертельное ДТП с участием пешехода, который стоял на коленях посреди трассы. Инцидент произошел на 2 км автодороги Ачит – Месягутово.

По предварительным данным, 31-летний водитель «Субару Форестер», двигаясь со скоростью 80 км в час в направлении п. Ачит, сбил мужчину, находящегося на проезжей части без цели перехода, как сообщили в УГИБДД по Свердловской области. В результате происшествия 37-летний пешеход скончался на месте от полученных травм.

«Водитель пояснил автоинспекторам, что двигался со скоростью около 80 км/ч, внезапно на дороге увидел пешехода, стоящего на коленях посередине полосы его движения, начал резко тормозить и вывернул руль влево, чтобы объехать его, однако наезда избежать не удалось. После остановки вышел из автомашины и увидел лежащего пешехода на проезжей части», – добавили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что на одежде погибшего мужчина не было световозвращающих элементов.

По факту ДТП органами внутренних дел ведется проверка.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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