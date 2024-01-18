Подробности про смерть пешехода, который полз через дорогу: он пытался добраться домой из больницы

37-летний мужчина, который полз по дороге возле Ачита и попал под машину, пытался добраться до дома из больницы. Его госпитализировали в Красноуфимск, но после постановки диагноза выписали. Скорая помощь довезла пациента до дороги, а дальше он пошел пешком. Почему мужчина в итоге полз по дороге, неизвестно.

Напомним, 16 января около 20 часов возле поселка Ачит машина насмерть сбила пешехода, который стоял на коленях посреди трассы. 37-летний мужчина скончался на месте.

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали, что до аварии, днем 16 января, мужчина был на скорой доставлен в приемный покой Красноуфимской РБ. Там ему сделали анализы, поставили диагноз, назначили лечение и отправили домой. В ведомстве уточняют, что заболевание «не было связано с патологиями опорно-двигательного аппарата и ментальными расстройствами».

«Показаний для госпитализации не было. Бригада скорой помощи, которая направлялась на адрес в районе места жительства пациента, довезла его до развязки на федеральную трассу около п. Ачит. Мужчина вышел из автомобиля СМП и направился в сторону поселка. При последнем контакте с сотрудниками он находился в ясном сознании, состояние его беспокойства не вызывало. Пациент покинул медицинскую организацию без сумки или рюкзака, что зафиксировали камеры видеонаблюдения», – сообщили в минздраве.

Что случилось с мужчиной по пути в Ачит, и почему он оказался на коленях посреди дороги, до сих пор неизвестно.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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