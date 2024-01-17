Свердловская область отмечает 90-летие: интересные факты о регионе

Сегодня Свердловская область отмечает 90-летие. Официальной датой создания региона считается 17 января 1934 года, когда Уральская область была разделена на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую области. Расскажем несколько интересных фактов.

Один из крупнейших регионов России

По количеству муниципалитетов Свердловская область занимает второе место в России. По данным на 2023 год, здесь проживает 4 263 691 человек – по численности это пятое место в стране. Крупнейшие города – Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск и Серов.

Европа + Азия

Область находится на стыке двух частей света – Европы и Азии, большая часть, 79% территории, находится в Азии.

Опорный край державы

Свердловская область до сих пор остается крупным промышленным центром страны, здесь находится около 4 тысяч предприятий, крупнейшие из которых занимаются цветной и черной металлургией и выпуском оборонной продукции. Из-за такой специализации в советское время регион был закрыт для иностранцев. До сих пор в Свердловской области есть четыре закрытых города, куда свободно не могут попасть даже граждане России.

Здесь больше всего исправительных учреждений

Исторически на территорию Урала отправляли ссыльных, теперь же Свердловская область занимает первое место и по количеству колоний (их несколько десятков), и по количеству осужденных.

Система управления

После развала Советского Союза регион был в числе первых, у кого появился свой устав и где прошли выборы губернаторов, и последним, где губернатора назначили после отмены выборов в 2004 году.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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