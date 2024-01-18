Россель предрек экономике печальное будущее, поздравляя Свердловскую область с юбилеем

Первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, поздравляя регион с 90-летием, предсказал тяжелые времена, сравнимые с 1990 годами, и намекнул на необходимость объединения с соседними субъектами РФ. По мнению Росселя, скоро уральская экономика снова будет нуждаться в «спасении».

«Спустя 70 лет в тяжелейшее время распада страны, ее политических и экономических устоев, я просто подсмотрел, что и как надо было делать в истории. Новый статус Свердловской области очень помог бы нам в решении насущных задач – взаимодействии с федеральным центром, использовании налогов, в эффективности управления регионом, а объединение близлежащих субъектов в единую систему, позволило бы быстро и эффективно наладить смежные и инфраструктурные связи, так необходимые для подъема производства и наращивания экономического потенциала.

Знаю, что журналисты за это зацепятся, но не могу не сказать, что и сейчас совсем скоро вновь наступит повторение именно этого витка истории, когда резко сократятся гособоронзаказ и многомиллиардные бюджетные трансферты, когда вновь придется говорить не о росте, а о спасении экономики наших предприятий, обеспечении людей заработной платой и рабочими местами», – написал Россель в своем телеграм-канале.

Экс-губернатор также заявил, что не относится к тем, кто «на юбилеях рапортует о достижениях, приуроченных к празднику», но все же обозначил свои заслуги: «Сегодня я мог бы говорить, как открыл нашу область миру, как спас ее от голода и гибели, как предотвратил гражданскую войну, но время и история сами расставят все на свои места».

Свердловская область отметила 90-летие накануне. Официальной датой создания региона считается 17 января 1934 года, когда Уральская область была разделена на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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