Перед приездом Путина Россель рассказал о визите сотрудников ФСО, а затем удалил пост

Бывший свердловский губернатор Эдуард Россель накануне визита в Свердловскую область президента Владимира Путина рассказал в своем телеграм-канале о том, что к нему в Центр развития Демидовских территорий приезжали сотрудники администрации президента, Управления протокола и Федеральной службы охраны.

Первый губернатор написал, что ответил им на все «самые неудобные вопросы» – главный из которых – Уральская республика. «В 1050 раз повторил, что делал все что делал во благо России, с санкции действующего президента Б.Н. Ельцина. Основная мотивация – повышение статуса области до уровня республики, самостоятельное распоряжение налоговой базой, другие преференции, ставящие стратегически важную для стратегической Свердловской области задачу – встать на одну ступеньку с национальными образованиями РФ», – поделился Россель, но позже удалил свой пост.

Напомним, месяц назад Эдуард Россель привлек к себе всеобщее внимание другим постом, предсказав уральской экономике новый серьезный кризис: «Знаю, что журналисты за это зацепятся, но не могу не сказать, что и сейчас совсем скоро вновь наступит повторение именно этого витка истории, когда резко сократятся гособоронзаказ и многомиллиардные бюджетные трансферты, когда вновь придется говорить не о росте, а о спасении экономики наших предприятий, обеспечении людей заработной платой и рабочими местами».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube