В Екатеринбурге пропал 11-летний мальчик

Волонтеры поискового отряда «Прорыв» ищут 11-летнего ребенка, который пропал в Железнодорожном районе Екатеринбурга накануне, 16 января. Мальчика зовут Асад Азимов. Его приметы: рост 150 см, темные волосы и карие глаза.
На момент пропажи мальчик был одет в куртку темно-синего цвета, черные болоньевые штаны, черную шапку с ушками и черный шарф.
Всем, кому что-либо известно о пропавшем ребенке, просят звонить по телефонам 356-42-11 или 102 (отдел полиции №11), или связаться с волонтерами.
Екатеринбург, Ангелина Сергеева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»