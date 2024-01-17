В Екатеринбурге пропал 11-летний мальчик

Волонтеры поискового отряда «Прорыв» ищут 11-летнего ребенка, который пропал в Железнодорожном районе Екатеринбурга накануне, 16 января. Мальчика зовут Асад Азимов. Его приметы: рост 150 см, темные волосы и карие глаза.

На момент пропажи мальчик был одет в куртку темно-синего цвета, черные болоньевые штаны, черную шапку с ушками и черный шарф.

Всем, кому что-либо известно о пропавшем ребенке, просят звонить по телефонам 356-42-11 или 102 (отдел полиции №11), или связаться с волонтерами.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube