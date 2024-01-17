В Екатеринбурге потерялись два ученика школы № 147 (ФОТО)

В Екатеринбурге потерялся еще один ребенок. Волонтеры и полиция разыскивают 14-летнюю Анастасию Бурову, ученицу 8 класса школы № 147. Девочка около 10 часов утра 15 января ушла из дома по адресу: ул. Бебеля, 164, и с тех пор ее никто не видел. Приметы школьницы: рост 164 см, среднее телосложение, волосы светло-русые, короткие. Она была одета в темно-синюю куртку, коричневые штаны и черные сапоги.

Фото предоставлено УМВД по Екатеринбургу

Ранее «Новый День» писал, что в Железнодорожном районе потерялся 11-летний Асад Азимов. Мальчик учится в пятом классе той же школы № 147. Известно, что ребенок ушел из дома 16 января около 19:00 и не вернулся. Последний раз его видели в районе проезда Теплоходный на Сортировке, сообщили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

На розыск детей ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении потерявшихся, просят сообщить по телефонам: +7 (343) 356-42-11 (дежурная часть отдела полиции № 11 Железнодорожного района) или 02 (102 по мобильному), или 112.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube