В Екатеринбурге нашли пропавшего 11-летнего школьника

Волонтеры и полицейские нашли пропавшего 11-летнего Асада Азимова. С мальчиком все в порядке, его уже доставили домой.

Как сообщал «Новый День», ученик пятого класса накануне вечером ушел погулять и не вернулся. Ребенка заметили в районе проезда Теплоходный на Сортировке – в паре километров от его дома.

Отряд «Прорыв» и полиция продолжают искать 14-летнюю Анастасию Бурову, которая также проживает в микрорайоне Пехотинцев. Девочка вышла из дома около 10 часов утра 15 января, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube