Спасатели проверяют 88 купелей: где запрещены крещенские купания

В Свердловской области на создание купелей подано 88 заявок от организаторов площадок. В ГУ МЧС ожидают, что в этом году крещенские купания посетят более 22 тысяч верующих. Об этом рассказали на пресс-конференции по подготовке Свердловской области к празднику Крещения Господня в ИА «Интерфакс».

По словам начальника центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС региона Сергея Кабакова, в Екатеринбурге будут организованы купели на озере Шарташ в районе Каменных Палаток, на ул. Отдыха, 25, и на ул. Проезжей, 110 (пожарная часть № 4 ОФПС МЧС России); на водоеме КРХ на ул. Базальтовой; на двух водоемах в Октябрьском районе – Малоистокском пруду и водоеме возле отеля «Рамада»; на озере Карасье и водоеме Калиновские разрезы.

Также будет действовать искусственная купель на территории Благовещенского храма. Как сообщил руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии и настоятель храма отец Дании Рябинин, для этой купели заказывается около 12 кубов чистой питьевой воды. Также Рябинин уточнил, что в этой купели стоит специальное оборудование для периодической очистки.

Из наиболее посещаемых водоемов региона Сергей Кабаков выделил озеро Шарташ в Екатеринбурге, Верхнесысерсткое водохранилище и Сысертский пруд в Сысертском городском округе, реку Тай в Верхотурском городском округе, Белоярское водохранилище в г. Заречном, Нижнешайтанское водохранилище в Перовоуральске, карьер на 334-м км трассы Екатеринбург – Пермь и Тагильский пруд в Нижнем Тагиле.

Больше половины заявленных купелей инспекторы центра ГИМС ГУ МЧС по Свердловской области уже проверили, остальные обследуют 17 и 18 числа. По результатам проверок, толщина льда на водных объектах составляет в среднем 30-40 см. «Организация массовых мероприятий на водных объектах в зимний период разрешается при толщине льда не менее 25 см (при одновременном выходе людей на лед). Организаторами должны быть предусмотрены такие меры безопасного проведения мероприятия, как установка короба купели, чтобы люди не уходили под лед, обязательное дежурство спасателей, медицинских работников и охраны общественного порядка», – сообщил Кабаков.

Также, по словам начальника центра ГИМС ГУ МЧС региона, в Ирбите, Ревде и Богдановиче крещенские купания запретили из-за ненадежного льда на водоемах. Так, в Ревде был обнаружен двухслойный лед, представляющий собой 20 см основного льда с прослойкой воды, а затем слой мутного льда. «Принято решение организацией городского округа Ревда не проводить мероприятия, потому что лед небезопасен. В этом году выпало очень много снега: идет давление снежной массы на лед, соответственно, вода выступает на поверхность, появляются трещины. Чем опасен мутный лед – его прочность меньше в два раза», – уточнил сотрудник МЧС.

«Насчет несанкционированных купелей, в случаях выявления будут приниматься меры ликвидации. Это будет проводиться инспекторами ГИМС совместно с органами местного самоуправления, представителями администрации, сотрудниками полиции. Существуют определенные требования: вода должна быть проверена Роспотребнадзором, дно должно быть безопасно (почему я рекомендую установку коробов), купание должно осуществляться в организованных местах, потому что там дежурят сотрудники служб, в том числе спасатели», – добавил Кабаков.

«Уже сформирована группировка РСЧС в составе более 500 человек и 215 единиц техники и от МЧС 230 человек и 95 единиц техники. Будет организовано дежурство и совместное межведомственное взаимодействие по обеспечению безопасности населения при проведении праздника сотрудниками МЧС, сотрудниками администрации, полицией, ВОСВОДа, екатеринбургским корпусом спасателей, региональным спасательным отрядом и епархией», – уточнил спикер.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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