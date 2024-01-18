Санитарные врачи назвали купели, в которых вода безопасна для купания (СПИСОК)

Сотрудники Роспотребнадзора проверили качество воды в купелях в преддверии Крещения. Купаться безопасно не везде, в некоторых водоемах есть риск подхватить какое-нибудь заболевание.

Как ранее писал «Новый День», всего в Свердловской области было подано 88 заявок на создание купелей. Но оказалось, что вода не везде соответствует нормам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Санитарные врачи одобрили лишь 28 водоемов, на которых будут работать более 30 купелей.

Город Алапаевск

городской пруд в 30 м от западного берега р. Нейва

Алапаевское МО

Верхнесинячихинский пруд в 50 м от восточного берега

пруд в д. Федосиха в 20 м от восточного берега р. Федосиха

пруд в с. Голубковское в 30 м от западного берега р. Ница

пруд в с. Кировское в 30 м от восточного берега р. Нейва

Нижнетуринский ГО

пруд по ул. Советской, пос. Ис, источник «Андреевский»

МО Нижний Тагил

Верхнетагильский пруд в районе городской церкви (г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 1)

Нижнетагильский пруд, купель за «Клубом моржей», г. Нижний Тагил, пр. Мира, 1

Байкаловский МР

водохранилище с. Байкалово

Талицкий ГО

Ургинский пруд, г. Талица, ул. Урга

МО Красноуфимский округ

р. Еманзельга, с. Сарсы Вторые

Артинский ГО

р. Уфа, рядом с жилым домом с. Пристань, ул. Чапаева, д. 29

Кушвинский ГО

Верхне-Баранчинское водохранилище на р. Баранча, пос. Верхняя Баранча

Североуральский ГО

Колонгинское водохранилище, район городского пляжа

Полевской ГО

р. Чусовая, п. Станционный Полевской, ул. Левобережная, 18А

Сысертский ГО

Сысертское водохранилище, г. Сысерть, в районе лодочной станции, а также СНТ «Сосновый бор», западнее с. Кашино 1 км

Верхне-Сысертское водохранилище, п. Верхняя Сысерть, п. Гринвальд; база отдыха «Финский залив», база отдыха ТАО «Берег»

Черданское водохранилище, п. Черданцево, п. Верхняя Сысерть, база ЦРиК ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург»

пруд Источек, п. Большой Исток

озеро Багаряк, д. Космаково

запруда у родника в с. Новоипатово

Качканарский ГО

Нижне-Качканарское водохранилище, г. Качканар, ул. Набережная, 31

Город Екатеринбург

озеро Шарташ, ул. Проезжая, 110, ул. Отдыха, 25, ул. Отдыха, 107 (на территории базы отдыха «Каменный пляж»)

водоем в пос. Елизавет, Базальтовая ул., 8А

озеро Карасье, Чусовской тракт, 6 км, 1

водоем Талая вода (гостиничный комплекс «Рамада»)

искусственный водоем, ул. Вильгельма де Геннина, 61

купель «Калиновские разрезы» (Орджоникидзевский район, ООО «Рыбалка на Калиновке»)

Уральцам напоминают, что прежде чем ехать нырять в прорубь, нужно проконсультироваться с врачом. Если есть малейшее недомогание, нужно остаться дома. Перед купанием нельзя пить алкоголь. Непосредственно перед входом в прорубь лучше разогреться (растереть и размять поверхность тела) и побыть на воздухе. Нельзя нырять вперед головой, потому что это может привести к спазмам сосудов головного мозга и потере сознания. Нельзя глотать воду. Находиться в проруби лучше не более минуты. А сразу после купания нужно растереться сухим полотенцем, зайти в теплое помещение и одеться.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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