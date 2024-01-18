Санитарные врачи назвали купели, в которых вода безопасна для купания (СПИСОК)

Сотрудники Роспотребнадзора проверили качество воды в купелях в преддверии Крещения. Купаться безопасно не везде, в некоторых водоемах есть риск подхватить какое-нибудь заболевание.
Как ранее писал «Новый День», всего в Свердловской области было подано 88 заявок на создание купелей. Но оказалось, что вода не везде соответствует нормам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
Санитарные врачи одобрили лишь 28 водоемов, на которых будут работать более 30 купелей.
Город Алапаевск
- городской пруд в 30 м от западного берега р. Нейва
Алапаевское МО
- Верхнесинячихинский пруд в 50 м от восточного берега
- пруд в д. Федосиха в 20 м от восточного берега р. Федосиха
- пруд в с. Голубковское в 30 м от западного берега р. Ница
- пруд в с. Кировское в 30 м от восточного берега р. Нейва
Нижнетуринский ГО
- пруд по ул. Советской, пос. Ис, источник «Андреевский»
МО Нижний Тагил
- Верхнетагильский пруд в районе городской церкви (г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 1)
- Нижнетагильский пруд, купель за «Клубом моржей», г. Нижний Тагил, пр. Мира, 1
Байкаловский МР
- водохранилище с. Байкалово
Талицкий ГО
- Ургинский пруд, г. Талица, ул. Урга
МО Красноуфимский округ
- р. Еманзельга, с. Сарсы Вторые
Артинский ГО
- р. Уфа, рядом с жилым домом с. Пристань, ул. Чапаева, д. 29
Кушвинский ГО
- Верхне-Баранчинское водохранилище на р. Баранча, пос. Верхняя Баранча
Североуральский ГО
- Колонгинское водохранилище, район городского пляжа
Полевской ГО
- р. Чусовая, п. Станционный Полевской, ул. Левобережная, 18А
Сысертский ГО
- Сысертское водохранилище, г. Сысерть, в районе лодочной станции, а также СНТ «Сосновый бор», западнее с. Кашино 1 км
- Верхне-Сысертское водохранилище, п. Верхняя Сысерть, п. Гринвальд; база отдыха «Финский залив», база отдыха ТАО «Берег»
- Черданское водохранилище, п. Черданцево, п. Верхняя Сысерть, база ЦРиК ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург»
- пруд Источек, п. Большой Исток
- озеро Багаряк, д. Космаково
- запруда у родника в с. Новоипатово
Качканарский ГО
- Нижне-Качканарское водохранилище, г. Качканар, ул. Набережная, 31
Город Екатеринбург
- озеро Шарташ, ул. Проезжая, 110, ул. Отдыха, 25, ул. Отдыха, 107 (на территории базы отдыха «Каменный пляж»)
- водоем в пос. Елизавет, Базальтовая ул., 8А
- озеро Карасье, Чусовской тракт, 6 км, 1
- водоем Талая вода (гостиничный комплекс «Рамада»)
- искусственный водоем, ул. Вильгельма де Геннина, 61
- купель «Калиновские разрезы» (Орджоникидзевский район, ООО «Рыбалка на Калиновке»)
Уральцам напоминают, что прежде чем ехать нырять в прорубь, нужно проконсультироваться с врачом. Если есть малейшее недомогание, нужно остаться дома. Перед купанием нельзя пить алкоголь. Непосредственно перед входом в прорубь лучше разогреться (растереть и размять поверхность тела) и побыть на воздухе. Нельзя нырять вперед головой, потому что это может привести к спазмам сосудов головного мозга и потере сознания. Нельзя глотать воду. Находиться в проруби лучше не более минуты. А сразу после купания нужно растереться сухим полотенцем, зайти в теплое помещение и одеться.
Екатеринбург, Ольга Тарасова
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