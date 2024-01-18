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Четверг, 18 января 2024, 12:06 мск

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Санитарные врачи назвали купели, в которых вода безопасна для купания (СПИСОК)

Сотрудники Роспотребнадзора проверили качество воды в купелях в преддверии Крещения. Купаться безопасно не везде, в некоторых водоемах есть риск подхватить какое-нибудь заболевание.

Как ранее писал «Новый День», всего в Свердловской области было подано 88 заявок на создание купелей. Но оказалось, что вода не везде соответствует нормам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

Санитарные врачи одобрили лишь 28 водоемов, на которых будут работать более 30 купелей.

Город Алапаевск

  • городской пруд в 30 м от западного берега р. Нейва

Алапаевское МО

  • Верхнесинячихинский пруд в 50 м от восточного берега
  • пруд в д. Федосиха в 20 м от восточного берега р. Федосиха
  • пруд в с. Голубковское в 30 м от западного берега р. Ница
  • пруд в с. Кировское в 30 м от восточного берега р. Нейва

Нижнетуринский ГО

  • пруд по ул. Советской, пос. Ис, источник «Андреевский»

МО Нижний Тагил

  • Верхнетагильский пруд в районе городской церкви (г. Верхний Тагил, ул. Ленина, 1)
  • Нижнетагильский пруд, купель за «Клубом моржей», г. Нижний Тагил, пр. Мира, 1

Байкаловский МР

  • водохранилище с. Байкалово

Талицкий ГО

  • Ургинский пруд, г. Талица, ул. Урга

МО Красноуфимский округ

  • р. Еманзельга, с. Сарсы Вторые

Артинский ГО

  • р. Уфа, рядом с жилым домом с. Пристань, ул. Чапаева, д. 29

Кушвинский ГО

  • Верхне-Баранчинское водохранилище на р. Баранча, пос. Верхняя Баранча

Североуральский ГО

  • Колонгинское водохранилище, район городского пляжа

Полевской ГО

  • р. Чусовая, п. Станционный Полевской, ул. Левобережная, 18А

Сысертский ГО

  • Сысертское водохранилище, г. Сысерть, в районе лодочной станции, а также СНТ «Сосновый бор», западнее с. Кашино 1 км
  • Верхне-Сысертское водохранилище, п. Верхняя Сысерть, п. Гринвальд; база отдыха «Финский залив», база отдыха ТАО «Берег»
  • Черданское водохранилище, п. Черданцево, п. Верхняя Сысерть, база ЦРиК ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург»
  • пруд Источек, п. Большой Исток
  • озеро Багаряк, д. Космаково
  • запруда у родника в с. Новоипатово

Качканарский ГО

  • Нижне-Качканарское водохранилище, г. Качканар, ул. Набережная, 31

Город Екатеринбург

  • озеро Шарташ, ул. Проезжая, 110, ул. Отдыха, 25, ул. Отдыха, 107 (на территории базы отдыха «Каменный пляж»)
  • водоем в пос. Елизавет, Базальтовая ул., 8А
  • озеро Карасье, Чусовской тракт, 6 км, 1
  • водоем Талая вода (гостиничный комплекс «Рамада»)
  • искусственный водоем, ул. Вильгельма де Геннина, 61
  • купель «Калиновские разрезы» (Орджоникидзевский район, ООО «Рыбалка на Калиновке»)

Уральцам напоминают, что прежде чем ехать нырять в прорубь, нужно проконсультироваться с врачом. Если есть малейшее недомогание, нужно остаться дома. Перед купанием нельзя пить алкоголь. Непосредственно перед входом в прорубь лучше разогреться (растереть и размять поверхность тела) и побыть на воздухе. Нельзя нырять вперед головой, потому что это может привести к спазмам сосудов головного мозга и потере сознания. Нельзя глотать воду. Находиться в проруби лучше не более минуты. А сразу после купания нужно растереться сухим полотенцем, зайти в теплое помещение и одеться.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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