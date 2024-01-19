В Екатеринбурге проходят Крещенские купания (ФОТО)

Уральцы сегодня отмечают православный праздник Крещения Господня. Многие по традиции окунаются в прорубь, в которой священники заранее освятили воду. Всего в Свердловской области было подготовлено 88 купелей, но Роспотребнадзор признал безопасными только часть из них. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на утро 19 января никаких происшествий на водоемах не зарегистрировано.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбургской епархии напомнили, что купание в крещенской купели не очищает от грехов. По учению Церкви, грехи смываются только покаянием через таинство исповеди. Поэтому крещенские купания – не обряд, а именно народная традиция празднования Крещения, и православным верующим не обязательно соблюдать ее. Накануне врачи поделились рекомендациями по безопасному купанию в праздник.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, в Екатеринбурге крещенские купели обустроены на озере Шарташ, на водоеме в поселке Елизавет, на озере Карасьем на Чусовском тракте, на пруду рядом с комплексом «Рамада», на Калиновских разрезах и на искусственном водоеме в Академической районе.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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