российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 19 января 2024, 09:57 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Екатеринбурге проходят Крещенские купания (ФОТО)

Фото: телеграм-канал «Академический от создателей»

Уральцы сегодня отмечают православный праздник Крещения Господня. Многие по традиции окунаются в прорубь, в которой священники заранее освятили воду. Всего в Свердловской области было подготовлено 88 купелей, но Роспотребнадзор признал безопасными только часть из них. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на утро 19 января никаких происшествий на водоемах не зарегистрировано.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбургской епархии напомнили, что купание в крещенской купели не очищает от грехов. По учению Церкви, грехи смываются только покаянием через таинство исповеди. Поэтому крещенские купания – не обряд, а именно народная традиция празднования Крещения, и православным верующим не обязательно соблюдать ее. Накануне врачи поделились рекомендациями по безопасному купанию в праздник.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, в Екатеринбурге крещенские купели обустроены на озере Шарташ, на водоеме в поселке Елизавет, на озере Карасьем на Чусовском тракте, на пруду рядом с комплексом «Рамада», на Калиновских разрезах и на искусственном водоеме в Академической районе.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Санитарные врачи назвали купели, в которых вода безопасна для купания (СПИСОК) / Епархия: купание в крещенской проруби не очищает от грехов / Специалисты рассказали, как искупаться на Крещение без вреда для здоровья

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,