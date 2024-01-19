Студенты из Ганы, Замбии, Колумбии и Перу окунулись в прорубь в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге на Крещение студенты из разных стран решили окунуться в прорубь. Среди тех, кто не побоялся зайти в купель в мороз, были ребята из Африки, Латинской Америки и Европы.

«Иностранные студенты сами проявили инициативу, мы их поддержали, собрали группу желающих и привели на окунание. Ребята остались в восторге от теплого приема, общения со священниками и самого процесса окунания», – рассказали в Центре адаптации иностранных обучающихся Уральского федерального университета.

Всего в купель окунулись 20 студентов из Ганы, Замбии, Колумбии, Эквадора, Мексики, Аргентины, Перу, Индии и Хорватии.

Сегодня православные отмечают праздник Крещения Господня. Многие по традиции окунаются в прорубь, в которой священники заранее освятили воду. Всего в Свердловской области было подготовлено 88 купелей, но Роспотребнадзор признал безопасными только часть из них. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на утро 19 января никаких происшествий на водоемах не зарегистрировано.

В Екатеринбургской епархии напомнили, что купание в крещенской купели не очищает от грехов. По учению Церкви, грехи смываются только покаянием через таинство исповеди. Поэтому крещенские купания – не обряд, а именно народная традиция празднования Крещения, и православным верующим не обязательно соблюдать ее.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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